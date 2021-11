Yeboah fa impazzire l'Agropoli che conserva il primato

Girone C

Eccellenza Campania Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Alfaterna

ALFATERNA-AGROPOLI 1-2

ALFATERNA: Botta, Matrone (46' Somma), Bardini, Comegna, Esposito, Russo, Avino (72' La Femina), Grimaldi, Di Giacomo, Ferrentino, Delle Donne. All. Amarante.

AGROPOLI: Pragliola, Guzzo, Maiese (81' Vitelli), Costantino (72' Alba), Della Guardia, Della Monica, Natiello, Masocco, Margiotta, Yeboah, De Cristofaro (72' Monzo). All. Cianfrone.

ARBITRO: Zito di Rossano.

RETI: 8' Natiello, 61' Delle Donne, 87' Yeboah.

Vittoria e primato conservato per l'Agropoli che espugna il campo dell'Alfaterna grazie alle reti di Natiello e Yeboah che hanno aperto e chiuso il match. Infatti, bastano 8' ai delfini per sbloccare la partita contro un avversario ostico come i nocerini che, nella ripresa trovano la rete del pareggio di Delle Donne. Il gol che vale i tre punti lo mette a segno Yeboah a 3' dal triplice fischio dell'arbitro dopo una bella azione personale di Vitelli.