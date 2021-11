Sei reti dell'Alfaterna che è corsara a Baronissi

SALERNUM-ALFATERNA 1-6

SALERNUM: Tesoniero, Raviello, De Gregorio, Bucciero (46' Romano), Lonigro, Ammendola, Reuvers (77' Borsa), Fall (57' Nije), Santonicola, Senè (13' Colonna), Cherillo (57' Matarese). All. Aniello.

ALFATERNA: Botta, Somma (62' Matrone), Bardini, Comegna, Esposito, Russo (77' Dattilo), Avino (62' Veneziano), Grimaldi (72' Vitiello), Di Giacomo, Ferrentino (62' La Femina), Delle Donne. All. Amarante.

RETI: 1' e 69' Di Giacomo, 28' Russo, 52' rig. e 55' rig. Ferrentino, 73' Veneziano, 75' Romano (S).

Un vero e proprio crollo casalingo per il Salernum Baronissi che perde con il roboante punteggio di 6-1 contro l'Alfaterna, in quello che era a tutti gli effetti una sfida salvezza. Con questo successo i nocerini superano in classifica il Salernum e provano a tenere il passo delle formazioni attualmente fuori dalla zona playout. Nonostante le parole confortanti di Santonicola a metà settimana, la squadra di Baronissi inizia subito male l'incontro. Bastano 60" e infatti Di Giacomo porta in vantaggio l'Alfaterna, che poi raddoppia al 28' con Russo. Nella ripresa Ferrentino è freddo dal dischetto e trasforma ben due rigoir in 3' per il 4-0 degli ospiti, che poi ancora con Di Giacomo e con il subentrato Veneziano chiudono i conti sullo 0-6. Gol della bandiera per il Salernum firmato al 75' da Romano.