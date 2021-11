Vittoria tennistica per l'Angri contro il Faiano

ANGRI-FAIANO 6-1 (pt 3-1)

ANGRI: Sorrentino, Sparano, Malafronte, Follera, Rinaldi (58’ Panico), Bennasib (82’ Fortunato), Leone, Rinaldi, Varsi (78’ Abayian), Del Sorbo (62’ Guillari), Di Paola. All. Turco.

FAIANO: Senatore, Ruggiero, Consiglio (75’ Pellegrino), Pepe, Girardi, Battimelli, De Maio (73’ Mazza), Erra (60’ Maisto), Cacciottolo (64’ Cibele), Ascione, Mazzotta (73’ Irpino). All. Nastri.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

RETI: 2’ Varsi, 16’ Del Sorbo, 30’ Varsi, 42’ Ascione (F), 58’ Del Sorbo, 68’ Di Paola, 84’ Abayian.

Al Comunale di Angri bel colpo d’occhio con tanti tifosi sugli spalti per l’ottava giornata di Eccellenza con i grigiorossi che ospitano il Faiano. Al primo affondo passano i padroni di casa: Sparano, l’ex di turno, mette palla al centro, palla sporcata da vari rimbalzi che arriva sui piedi di Varsi che accomoda in rete il tap-in facile. Al 16’ l’Angri va al raddoppio: cross dalla destra di Di Paola, al centro Del Sorbo mette in rete il 2-0. Il Faiano ci prova ma al 30’ è ancora l’Angri a segnare: Varsi va in rete qualche metro dietro il dischetto del rigore, Senatore la tocca ma nulla può sul tiro dell’attaccante. Dopo averci più volte tentato, al 42’ il Faiano accorcia le distanze con Ascione, dopo un’azione insistita tiro diagonale dell’attaccante che si spegne sul palo più lontano della porta di Sorrentino. Nella ripresa, poco prima del quarto d’ora l’Angri va di nuovo in gol: bella acrobazia di Del Sorbo sul secondo palo, Senatore tocca ma non ci arriva, è 4-1. Al 68’ ancora in gol l’Angri: stavolta a trasformare Di Paola, palla che battezza il palo e poi entra in rete. Il Faiano continua ad onorare l’impegno, ma all’84’ il neo entrato Abayian mette in rete il sesto gol grigiorosso sfruttando la respinta di Senatore.