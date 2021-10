L'Angri ammaestra la Virtus Cilento per 3-1

ANGRI-VIRTUS CILENTO 3-1 (pt 2-1)

ANGRI: Sorrentino, Follera, Varsi, Panico, Del Sorbo, Di Paola, Vuolo, Leone, Sparano, Malafronte. All. Turco.

RETI: 10’ Varsi, 13’ Del Sorbo, 34’ Brogna, 89’ Di Paola.

Allo stadio Novi di Angri i padroni di casa hanno ospitato la Virtus Cilento per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Continua la marcia dell’Angri di mister Carmine Turco che supera anche i cilentani con il punteggio di 3-1. Inizio piuttosto scoppiettante per i padroni di casa che al 13’ sono già in vantaggio sul 2-0 grazie alle marcature prima di Varsi e poi del bomber Del Sorbo. Poco dopo la mezz’ora i giovani della Virtus Cilento riescono ad accorciare le distanze con la rete di Brogna. E sul 2-1 le squadre rientrano negli spogliatoi per il riposo dell’intervallo. Nella ripresa la partita è più equilibrata ma il punteggio non cambia fino al minuto 89 quando il sempre pungente Di Paola gonfia la rete per il definitivo 3-1 per gli angresi.