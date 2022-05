Eccellenza, al via la prevendita per Vultur-Angri

L’Angri ha comunicato che a partire dalle 16:30 di oggi pomeriggio, martedì 24 maggio, e fino ad esaurimento dei biglietti, sarà possibile acquistare i tagliandi di ingresso per la gara Vultur Rionero-Angri, in programma domenica 29 maggio alle ore 16.30 e valevole per la semifinale di andata dei playoff della fase nazionale di Eccellenza. I biglietti disponibili sono 500 e saranno in vendita al costo di 7 euro prezzo unico più 1.50 euro di diritti prevendita. Ingresso gratis per gli under 12.