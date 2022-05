Eccellenza, per l'Angri c'è l'ostacolo Vultur ai playoff nazionali

Si conosce il calendario parziale dei playoff nazionali d’Eccellenza per l’Angri, uscito purtroppo sconfitto dal triangolare promozione contro Palmese e Puteolana che sono volate in serie D. I grigiorossi affronteranno nel doppio confronto il Vultur di Potenza, con match d’andata il 29 maggio in trasferta e di ritorno in casa il 5 giugno. Battere la formazione lucana garantirà il passaggio al secondo turno.