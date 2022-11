Basta poco all'Audax per battere il Giffoni

Audax Cervinara-Giffoni Sei Casali 2-0

Cervinara: Scolavino, Furno, Guida, Cimino, Petrosino, Mercaldo, Castellano (43’st Casale), Caro, Cirelli, Sbordone, Giordano (30’st Ruggiero). A disp: Di Bellonio, Tretola, Lizio, Aprea, Russolillo, Iuliano, Jurado. Allenatore: Iuliano.

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Cardillo, De Santis (5’st Arcaro), Odierna, Di Giacomo, Arzeo, Avallone (30’st Ferrara), Guerrera (30’st Liguori), Merola (30’st Senatore), Salvato, Giorgio (42’st Galluccio). A disp: Pellecchia, Itri, Romano, Mejri, Allenatore: Di Muro.

Arbitro: Francesco Matrone di Torre del Greco.

Marcatori: 7’pt Cirelli, 32’pt Sbordone

Contro l'Audax Cervinara arriva la settima sconfitta in campionato, la terza consecutiva dopo la vittoria interna contro il Solofra, per il Giffoni Sei Casali che non sa più vincere. Esordio amaro in Eccellenza per mister Antonio Di Muro chiamato a sostituire Francesco Messina, sollevato dall’incarico, e risollevare il morale di un gruppo in evidente difficoltà dopo un inizio di campionato negativo e inaspettato. Ai padroni di casa dell’Audax Cervinara bastano trenta minuti per chiudere il match con le reti di Cirelli e Sbordone e conquistare i tre punti contro i giallorossi mai pericolosi sotto porta se non fosse per due buonissime occasioni capitate a Salvato. La partita si mette subito in salita per il Giffoni Sei Casali che dopo cinque minuti rischia in area con Cirelli che trova un ottimo Mastrangelo a negargli la gioia del gol. L’attaccante di casa nell’azione successiva, però, non sbaglia e approfitta di un’imbucata per sbloccare il risultato al 7' su assist di Castellano. Preso il gol, i grifoni si fanno vedere in avanti con Salvato sul quale Scolavino compie un intervento prodigioso. Decisamente più rapidi gli avellinesi che al 32’ trovano il raddoppio ad opera di Sbordone servito al bacio da Castellano. Prima dell’intervallo altro miracolo del portiere di casa che chiude la porta a Salvato: occasione per il numero 10 dei grifoni che poteva riaprire il risultato.

Risultato che rimane invariato nella ripresa in cui sono poche le occasioni da gol. Il Cervinara amministra il vantaggio senza particolari sforzi contro un Sei Casali che non riesce mai a creare la superiorità numerica né creare azioni degne di nota per impensierire gli ospiti. Al 6’ altro intervento importante di Scolavino su Salvato, poi a metà ripresa il tiro al volo di Arcaro, subentrato al posto di De Santis, trova sulla traiettoria il compagno Avallone e la palla si perde sul fondo. In precedenza Giorgio aveva calciato debolmente una buona palla da posizione centrale. L’Audax potrebbe fare ancora male con Caro ma ci pensa il palo a salvare il Giffoni che nei minuti finali ci prova due volte con Ferrara e Odierna ma non è giornata. Può sorridere l'Audax mentre continua il periodo buio per il Giffoni Sei Casali.