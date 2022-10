Squadra in casa

Presso lo stadio G. Allegretto di Montesarchio si è disputata la gara della settima giornata del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa dell'Audax Cervinara ed il San Marzano. A decidere il match le reti di Castagna ed Esposito, che regalano 3 punti fondamentali per il cammino in campionato dei blaugrana, rimproverati dal proprio tecnico Fabiano: "Non abbiamo ancora la giusta cattiveria".