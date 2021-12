Scafatese ed Angri si dividono la posta in palio

SCAFATESE-ANGRI 1-1

SCAFATESE: Cappuccio, Itri, De Sio, Giacinti (7' Gambardella), Maraucci, Manzi, Simonetti, Lopetrone, Malafronte, Cammarota (58' Siciliano), Formicola. All. De Felice.

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Follera, Pagano, Varsi, Panico, Di Paola, Guillari (86' Vuolo), Leone, Sparano (81' Daniello), Fortunato 02 (81' Abaiyan). All. Turco.

RETI: 60' Guillari, 71' Maraucci.

Termina 1-1 il big match domenicale tra Scafatese e Angri, gara ricca di storia e fascino oltre che importantissima per la vetta della classifica. I primi minuti sono di marca angrese, ma l'unico guizzo è una punizione di Varsi che colpisce l'esterno della rete. Al 31' Cammarota non riesce a deviare verso lo specchio il cross di Gambardella. Nuovamente Cammarota si fa vedere, prima con una conclusione a giro sul secondo palo al 37' e poi con una botta volante al 42'. Ma il primo tempo finisce 0-0. La ripresa si apre nuovamente con un'occasione per la Scafatese che si conclude con un tiro cross di Simonetti con palla che termina a lato. Al quarto d'ora l'Angri trova il vantaggio. La rete porta la firma di Guillari che, con un colpo di testa beffa Cappuccio. Tempo 10' e Simonetti pesca Maraucci bravo a trovare il tempo per la giocata vincente sul secondo palo per il gol dell'1-1. Gli ultimi 20' di gioco sono per cuori forti, con entrambe le squadre che non si risparmiano. L'Angri deve ringraziare l'estremo difensore Sorrentino per due parete su Siciliano, il primo su azione e il secondo su punizione. La Scafatese invece deve omaggiare la fortuna visto che al 92' è il palo a respingere il tiro di Cappuccio. Si chiude così una sfida dai ritmi altissimi che divide la posta in palio.