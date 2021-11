L'Angri è corsaro a Buccino per 2-0

L’Angri tiene il passo delle battistrada del girone C di Eccellenza, ovvero Agropoli e San Marzano, e continua a vincere anche nella trasferta di Buccino. 2-0 il punteggio che sorride ai grigiorossi di mister Carmine Turco contro la formazione volceiana, che per stessa ammissione ha pagato dazio per 5' di follia. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, prima al 53′ e poi al 58′ l’Angri è passato in vantaggio e poi ha raddoppiato con le reti di Leone e Guillari, con quest’ultimo ancora in rete dopo le due marcature di domenica scorsa.