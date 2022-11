Beffa Buccino, sorride il Faiano

Buccino Volcei-Faiano 1-2

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni, Murano (dal 79' Carucci), Dellacasa, Mammoliti, Friedenlieb (dal 58' Martinelli, dall'88' Marciano), C. Senatore, Sansone, Marrocco, Guti (dal 64' Pamuk), Gibba (dal 79' De Martino). A disp.: Santangelo, Ambrosino, Sessa, Lammardo. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Faiano: M. Senatore, Somma, Grande, Cisse, Consiglio, Ietto, Lucignano (dal 67' Bove), Erra (dall'88' Alfano), Pellegrino (dal 93' Falivene), Troiano (dall'82' Sebbouh), Irpino. A disp.: Barone, Sangiovanni, Galiano, Ait Ouabou, Farina. Allenatore: Giovanni Serrapica.

Marcatori: 18' rig. Troiano (F), 69' Marrocco (B), 87' Sebbouh (F).

Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure.

La dura legge dell'ex premia il Faiano due volte. Un tiro deviato a 3' dalla fine condanna la Buccino Volcei alla sconfitta per 2-1 contro i neroverdi, rimandando ancora l'appuntamento con la prima vittoria casalinga. Partita che è stata equilibrata per gran parte del tempo, ma il Faiano ha avuto la fortuna e la bravura di trovare il colpo vincente quando la partita sembrava indirizzata verso altre direzioni. Dopo un paio di squilli in avvio di gara da parte di Pellegrino e Troiano ad allertare Volzone, i picentini riescono a trovare il gol del vantaggio al 18': Guti atterra in area Troiano e l'arbitro fischia calcio di rigore, con il numero 10 neroverde che spiazza Volzone dal dischetto per l'1-0. Dopo una fase di gara povera di contenuti, i rossoneri trovano la forza di reagire con un calcio di punizione terminato fuori di Guti e un tiro dalla lunga distanza di Sansone che sbatte sulla parte superiore della traversa.

Nella ripresa, mister Ferullo è costretto a sostituire l'infortunato Friedenlieb con Martinelli. La squadra, cambiando assetto tattico, diventa più aggressiva e comincia a creare palle gol in serie, anche se Volzone toglie le castagne dal fuoco ai suoi salvando in angolo sul diagonale insidioso di Erra. Dopo un salvataggio sulla linea ai danni di Guti su azione da corner, al 69' la Buccino Volcei trova il punto del pari: azione travolgente di Senatore sulla destra che rifinisce per la zampata vincente di Marrocco che vale l'1-1. La gara cambia di inerzia, con Senatore che cerca in un paio di occasioni la fortuna da fuori area senza però trovarla per questione di centimetri. Il Faiano non resta a guardare e si crea un paio di potenziali palle gol con Troiano e Bove. All'87', nel miglior momento della Buccino Volcei, arriva il colpo a sorpresa del Faiano: Sebbouh, subentrato a Troiano nel finale, vince un rimpallo con De Martino e tenta una conclusione dalla distanza che, grazie alla deviazione decisiva di Dellacasa, s'infila nell'angolino non lasciando scampo a Volzone. Finisce così, col Faiano vittorioso e la Buccino Volcei ancora ad annaspare nelle zone calde della classifica.