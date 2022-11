Tra Buccino e Virtus Avellino finisce 1-1

BUCCINO-VIRTUS AVELLINO1-1

BUCCINO: Volzone, Donnantuoni, Murano (Carucci), Dellacasa, Mammoliti, Friendlieb, Senatore, Sansone, Marocco (Bainotto), Castillo (Pamuk), Lammardo (Gibba). A disposizione: Santangelo, Carucci, Ambrosino, Coppola, Gibba, Pamuk, Bainotto, De Martino, Martinelli. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

VIRTUS AVELLINO: Volpe, Della Rocca (66' Panico), Genovese, Ripoli, Nicodemo, Giobbe, Alleruzzo, Silano (66' Maugeri), Cozzolino, Cucciniello, Modano (Dello Ioio). A disposizione: Parisi, Dello Ioio, Abissinia, Maugeri, Argento, Scorza, Panico, Dello Russo, Nappi. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

ARBITRO: Valerio Esposito Ercolano.

RETI: 66' Marrocco (B), 71' Alleruzzo (V).

Pari in rimonta della Virtus Avellino contro il Buccino, con la gara del Paolino Via che finisce 1-1. Nel primo tempo gli ospiti vedono annullarsi un gol di Cozzolino per un fuorigioco. Lo stesso n. 9 sbaglia alcuni minuti più tardi un'occasione clamorosa. Hanno delle opportunità anche Ripoli e Alleruzzo, ma Volzone rimane imbattuto. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0. I padroni di casa sbloccano il match al 66'. Cross dalla destra, colpo di testa di Marrocco e il pallone finisce alle spalle di Volpe. I virtussini reagiscono e trovano un bel gol con Alleruzzo al 71'. Dal vertice dell'area fa partire la conclusione ad incrociare per l'1-1. Ripoli ha anche la chance per la rimonta, ma la conclusione non va in rete. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Virtus Avellino, dopo due vittorie consecutive, conquista 1 punto in una trasferta lontana, arrivando a soli 2 punti dalla zona playoff. Il Buccino scavalca il Castel San Giorgio, con 11 punti in classifica.