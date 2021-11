Il Buccino Volcei supera in zona Cesarini il Castel S. Giorgio

Il Buccino ha trovato la seconda vittoria consecutiva in casa del Castel San Giorgio, con i tre punti che sono arrivati in 'zona Cesarini' con Ghione. I rossoneri hanno fatto propria la partita in un match emozionante al Comunale di Castel San Giorgio. La prima parte del match non è stata molto emozionante, giocata su ritmi bassi e poche azioni degne di nota. Alla distanza è uscito fuori il Buccino che però, nel momento migliore, ha subito il gol di Liguori in semi rovesciata proprio sul finire del primo tempo. Nella ripresa ritmi alti dei padroni di casa che hanno sfiorato il raddoppio più volte. Al 70' il pari di Cozzolino che trova la deviazione vincente sotto porta. L'1-1 cambia gli equilibri della partita. Cozzolino è andato prima vicino al raddoppio, poi all'86' l'ha trovato ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Il gol vittoria dei rossoneri arriva comunque al 92', con un corner battuto da Troiano per la testa di Ghione, la palla è stata sporcata da un difensore ed è carambolata in rete. «La prima parte della nostra partita non mi è piaciuta, l'abbiamo affrontata con un ritmo troppo basso. Per far male all'avversario abbiamo bisogno di correre e verticalizzare in modo veloce - ha dichiarato mister Giovanni Serrapica -. Non era facile trovare gli spazi, abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, e anche chi è entrato a gara in corso. Complimenti perché non era facile».