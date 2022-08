Presentati i calendari del campionato di Eccellenza 2022/23

Si è tenuta presso il Gran Hotel Vanvitelli a San Marco Evangelista la cerimonia di presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2022/2023. All'evento hanno preso parte il presidente del Comitato regionale della Campania Carmine Zigarelli, i presidente delle società, dirigenti e addetti ai lavori. Presentati dunque i calendari dei gironi A e B, e riportiamo di seguito la prima giornata di entrambi. Calcio d'inizio domenica 4 settembre.

Per quanto riguarda il girone A, esordio casalingo per Albanova e Villa Literno, impegnate contro Saviano e Acerrana. Prima di campionato in trasferta per la Maddalonese che sarà di scena sul campo del Capri Anacapri. Completano il primo turno Atletico Cardito-Pompei, Casoria-Montecalcio, Ischia-SC Ercolanese, Massa Lubrense-Napoli United, Pomigliano-Sant'Antonio Abate e Real Forio-Savoia.

Per quanto riguarda il girone B invece, spicca sicuramente il derby irpino Solofra-Carotenuto. L'Audax Cervinara ospita il Vico Equense, il Montemiletto farà gli onori di casa al forte San Marzano, mentre Lioni e Virtus Avellino esordiranno in trasferta rispettivamente contro Ercolanese e Castel San Giorgio. Altre due squadre favorite come Scafatese ed Agropoli inizieranno in trasferta, rispettivamente col Costa d'Amalfi e il Sant'Agnello, mentre completano il turno i derby salernitani Giffoni Sei Casali-Buccino e Faiano-Salernum.