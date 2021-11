Il Salernum non si ferma più, battuta pure la Calpazio

CALPAZIO-SALERNUM 1-3 (pt 1-2)

RETI: 14’ Marrocco (S), 25’ Senè (S), 38’ Coiro (C), 95’ Colonna (S).

Continua l’ottimo momento del Salernum che nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza ha espugnato lo stadio Vecchio di Capaccio. La formazione di Baronissi ha superato con il punteggio di 3-1 la Calpazio che c’ha provato anche a giocare la partita a viso aperto ma ha pagato qualcosa in termini di esperienza. Il Salernum è passato subito in vantaggio con Marrocco, e a metà della prima frazione ha trovato anche il raddoppio di Senè. Partita che doveva solo essere controllata dagli ospiti, che invece hanno subito la rete. Ad accorciare le distanze è stato Coiro. Nel secondo tempo la Calpazio è andata più volte vicino al pareggio, ma il portiere avversario ha più volte abbassato la saracinesca strozzando in gola ai locali la gioia del gol. In pieno recupero il Salernum ha chiuso i conti con Colonna, per la terza vittoria consecutiva della squadra con sede a Baronissi.