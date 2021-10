La Calpazio si sdoppia, nuova squadra in terza categoria

Non solo la prima squadra iscritta al campionato di Eccellenza, la Calpazio è pronta a lanciare una seconda squadra. Dell’iniziativa il club con sede a Capaccio Scalo ne ha dato comunicazione attraverso una nota stampa. “L'Asd Calpazio ha intenzione di partecipare al campionato provinciale di terza categoria. La decisione nasce dall'idea di coinvolgere sempre di più i ragazzi del territorio, considerato il valore sociale, prima ancora che sportivo - recita la nota stampa -, dell'iniziativa. La squadra sarà allenata da mister Angelo Marandino, che ha già indossato in passato i nostri gloriosi colori”. L’invito a partecipare a questa nuova iniziativa è rivolta a chiunque fosse interessato a sostenere la Calpazio in questo progetto, sia come calciatore che come dirigente o anche da semplice sostenitore.