Tra Carotenuto e Faiano la vittoria sfuma nel recupero per gli ospiti. I padroni di casa, infatti, pareggiano la sfida quasi allo scadere con D'Acierno al 91', dopo il vantaggio iniziale di Irpino al 25' del primo tempo. Entrambe le squadre hanno terminano in 10 uomini per i rossi a Diallo e lo stesso Irpino, entrambi per doppio giallo.