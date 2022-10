Carotenuto-Scafatese 1-1: a D'Acierno risponde Evacuo

Carotenuto-Scafatese 1-1

Carotenuto: Avino, Patricciello, Lippiello (31' Tedeschi), Terlino, Ferrara, Brogna, Esposito, D'Acierno (75' Diallo), Ioio (81' De Stefano), Capaldo, La Torre. A disposizione: Teti, Tedeschi, Coppola, Diallo, Orefice, Schettino, Piazzolla, Del Percio, De Stefano. All. Bianco.

Scafatese: Botta, Trezza, Iovinella, Masullo, Di Pasquale (63' Galasso), Cavaliere (72' Tagliamonte), Manzo (70' Mascolo), Canale, Napolitano, Evacuo, Ferrentino (63' Iommazzo). A disposizione: Cappuccio, Russo, Iommazzo, Tagliamonte, Zatico, Senatore, Mascolo, Bozzaotre, Galasso. All. Liquidato.

Reti: 67' D'Acierno, 90' Evacuo.

Arbitro: Diego Coraggio di Napoli.

Termina 1-1 al Comunale di Brusciano la sfida tra Carotenuto e Scafatese, una gara di altissima intensità in cui i canarini prima sciupano in ogni modo le occasioni per il vantaggio, poi si ritrovano incredibilmente a dover rincorrere e infine trovano almeno un punto grazie alla zampata del solito Davide Evacuo allo scadere. La partenza ospite, al netto delle tante assenze, è sprint: la prima palla gol, infatti, arriva dopo soli 5 minuti di gioco, quando Masullo carica dalla distanza un sinistro alla Roberto Carlos che sbatte però sul palo, trova sulla sua traiettoria anche la schiena di Avino ma non supera la linea bianca; è solo il primo acuto di un primo tempo che si tinge completamente di giallobleu, con gli ospiti che diventano padroni del campo e macinano gioco: al 12' termina al lato il destro di Napolitano, mentre la rimessa lunga di Masullo del minuto 27 sorvola l'area piccola ma non trova deviazioni verso la rete. Bellissima la transizione offensiva della mezz'ora con Ferrentino e Napolitano che liberano sulla destra Di Pasquale che di destro non centra lo specchio. Ne nasce un quarto d'ora di grande intensita, con la punizione di Ferrentino che esce di un niente, il colpo di testa di Iovinella che va alto di poco, le due ribattute miracolose di Avino sul destro di Evacuo al 37' e sulla testata di Masullo al 38'. La prima frazione si chiude con altre due occasioni capitate sulla testa di Iovinella, ma al rientro dagli spogliatoi il Carotenuto ritrova fiducia e energia, acquisisce tutt'altro piglio e al 50' produce una doppia occasione con D'Acierno che colpisce il palo in ripartenza e Ioio che vede il suo perfetto destro a giro essere deviato in angolo da un volo prodigioso di Botta. Passato lo spavento i canarini costruiscono un'occasione d'oro al 53': Di Pasquale crea superiorità scendendo sulla destra, Ferrentino ricama un tocco d'oro per Evacuo che da solo in area apre il piattone di destro ma trova la risposta pronta di un Avino in stato di grazia; Liquidato fa entrare Iommazzo e Galasso e proprio quest'ultimo ci prova al 65 con un sinistro che sibila vicino al palo, mentre un minuto più tardi un lesto Vincenzo Manzo riesce a recuperare un pallone in area di rigore avversaria e a servire Canale che, però, colpendo il pallone forse troppo pulito, alza troppo la mira. La legge del calcio del gol sbagliato e del gol subito trova la sua concretizzazione sul cambio di campo: proteste giallobleu per un eventuale fuorigioco ma Brogna e D'Acierno confezionano l'azione che porta al vantaggio casalingo, con il numero 9 che batte Botta con un destro beffardo. In situazioni del genere, ritrovandosi sotto dopo aver gestito la gara per larghi tratti, rialzarsi non è facile, eppure la Scafatese continua a sperare di rimettere tutto in equilibrio; il pareggio arriverebbe anche al minuto numero 79 con il tap-in di Evacuo, ma la bandierina alta del secondo assistente Tartaglione di Napoli lascia l'amaro in bocca al centravanti giallobleu che però non demorde e timbra il tabellino, questa volta per davvero, precisamente al 90': Evacuo sente ancora una volta l'odore del gol mentre tutto lo stadio vede soltanto un pallone troppo alto e troppo difficile da colpire, si coordina splendidamente, rende facile l'impossibile e sigla la sesta rete in campionato che gli permette di stanziarsi al primo posto della classifica marcatori. Nel lungo recupero la Scafatese resta in 10 per l'espulsione di Canale ma al fotofinish la palla per la vittoria capita ancora ai canarini, ancora con Evacuo, ma questa volta il destro di prima viene intuito da Avino.