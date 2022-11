Audax corsaro a Castel San Giorgio

Squadra in casa

Squadra in casa Castel San Giorgio

L'Audax Cervinara è corsaro allo stadio Sessa di Castel San Giorgio grazie alla rete di Cirelli giuntà al 70'. Ma è stata una partita decisamente dai due volti, nella quale i rossoblù di casa avrebbero forse meritato qualcosa di più ai punti. Primo tempo ad appannaggio del Castel San Giorgio che ad inizio partita riesce già a sbloccare la partita. Il gol però viene annullato per una posizione di fuorigioco, e dunque bisona ripartire dallo 0-0. Nonostante il pallino del gioco sia nelle mani dei locali, l'Audax si difende in maniera organizzata e rischia davvero il minimo indispensabile. Alla ripresa la situazione muta, soprattutto perché la squadra di Cervinara prova ad essere più incisa. E così trova il gol del vantaggio con Cirelli, che rompe l'equilibrio. Gli ospiti sfiorano addirittura il pareggio poco dopo, quando colpiscono un palo. La panchina del Castel San Giorgio le prova tutte, con sostituzioni più offensive, ma il punteggio non cambierà più e premia un'Audax cinica.