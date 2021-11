Altra cinquina del San Marzano. Prove tecniche di fuga

CASTEL SAN GIORGIO-SAN MARZANO 0-5 (pt 0-1)

CASTEL SAN GIORGIO: Salsano, Russo, Maresca, Ferraro, Raimondi, Vaccaro, Catalano, Siano, Polizzi, Massaro, Liguori. All. Prisco.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Velotti, Chiariello, Dentice, Nuvoli, Lettieri, La Montagna, Marotta, Meloni, Camara. All. Pirozzi.

RETI: 16’ Camara, 50’ Meloni, 58’ Fernando, 66’ La Montagna, 78’ Spinola.

Allo stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio la capolista San Marzano passeggia e liquida con una cinquina i padroni di casa rossoblu. E' un crescendo la formazione di mister Pirozzi che al 16' va in vantaggio con Camara. L'attaccante blaugrana che giusto poco prima aveva lisciato il pallone di testa su calcio d'angolo, non sbaglia di testa sotto porta sul cross di Marotta e così sigla lo 0-1, l'unica rete con la quale le squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa gli ospiti dilagano confermando ancora una volta di essere la vera squadra da battere in questo campionato. Azione travolgente del San Marzano con la palla che arriva a Fernando sulla destra, cross in mezzo per Meloni che ancora di testa insacca lo 0-2. Dopo l'assist Fernando s'iscrive anche nel tabellino. Il terzino si fa trovare pronto sul secondo palo su di un cross dal lato opposto che tanto hanno fatto male al Castel San Giorgio, e di destro al volo infila per la terza volta Salsano. La rete del poker è uno schema perfetto. Marotta direttamente da corner serve un pallone fuori area per La Montagna che con grande libertà piazza il pallone a fil di palo. Nonostante il risultato il San Marzano continua a giocare e trova la gioia del gol anche Spinola. L'attaccante, che s'inserisce bene tra i difensori avversari, viene servito centralmente da Meloni e a tu per tu con il portiere gonfie di nuovo la rete. Con questo successo i blaugrana salgono a 21 punti in classifica e, in attesa dei risultati della domenica, si portano a 5 punti di vantaggio sulla seconda posizione occupata dalla coppia Agropoli e Vico Equense.