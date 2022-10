Coppa Italia, l'Agropoli vola ai quarti

Finisce agli ottavi l'avventura in Coppa Italia per il Faiano, eliminato dall'Agropoli dopo il 2-1 maturato nel match dell'andata. Termina invece a reti inviolate al campo sportivo Provenza di Faiano, una bella gara disputata da parte della formazione di Serrapica, dove è mancata per poco la rete del vantaggio. I biancoverdi escono a testa alta contro una squadra di alta classifica come l'Agropoli, che prosegue il suo cammino sul doppio fronte campionato-coppa.