Prisco decide il derby di Coppa Italia

Un gol di Prisco nel recupero regala la vittoria al San Marzano che si aggiudica l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia contro l'Agropoli. Allo stadio Squitieri di Sarno non è bastata la grande prestazione ed il grande carattere ai delfini messi in campo per tutti i novanta e passa minuti. Partono bene i padroni di casa che al quinto minuto vanno vicini al gol con Elefante che manca il bersaglio da pochi passi. Nuova chance blaugrana due minuti più tardi ma Paparella mette in corner su un’altra incoronata di Prisco. Al 18esimo passano i delfini. Punizione dal limite di Rekik e conclusione che trafigge Palladino. Dieci minuti più tardi ancora occasione per l’Agropoli, palla sul secondo palo e Guillari per poco non trova il raddoppio. Fino al duplice fischio niente più da segnalare. L’inizio della seconda frazione sorride ai locali. Cross di Montoro ed errore di Paparella con la palla che termina in rete. Il San Marzano si riversa in attacco alla ricerca del vantaggio ma l’Agropoli rischia poco e nulla. I pericoli più grandi arrivano nel recupero. Al 92esimo tiro a giro di Castagna messo in angolo da Paparella e sul conseguente corner l’inzuccata vincente di Prisco che fissa il punteggio sul definitivo due a uno.