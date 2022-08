Pari e patta tra Castel San Giorgio ed Ercolanese

Squadra in casa

Squadra in casa Castel San Giorgio

CASTEL SAN GIORGIO-ERCOLANESE 0-0

Castel San Giorgio: Scognamiglio; Cesarano (35' st Romano), Raimondi, De Palma (43' st Anzalone, 47' st Accarino), Elefante; Siano (35' st Pepe), Catalano, D'Angolo; Orefice (18' st Carrafiello), Granato, Procida. A disp: Senatore, Cimmino, Lavorante, Ferrara. All. Criscuolo.

Ercolanese: Capece; Di Giorgio (37' st Di Maio), Chiavazzo, Fele; Ceparano, Marigliano, Marzullo (35' st Ferro), Di Gennaro, Menna; Palumbo, Damiano (30'st Marrazzo). A disp: Cafariello, Infimo, Langella, Di Zazzo, Valido, Galano. All. Di Pasquale.

Arbitro: Aprile di Caserta.

Finisce pari e patta la prima uscita stagionale in occasione della prima giornata del primo turno di Coppa Italia tra Castel San Giorgio ed Ercolanese. Nel match andato in scena allo stadio Sessa di Castel San Giorgio, infatti, il risultato finale è stato di 0-0. Un punto a testa per le due contendenti che rimangono aperta la questione qualificazione.