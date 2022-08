Due svarioni difensivi e il Costa d'Amalfi viene punito

SANT'AGNELLO-COSTA D'AMALFI 2-0

SANT'AGNELLO: Orazzo, Palomba, Castellano (59' Spano - 96' Scuotto), Gargiulo A, Gargiulo M, Cilento (75' Manzi), Ferraro, Coppola G, Di Maio (59' Mentana), Caputo (90' Somma), Coppala J. All. Donnarumma. A disp. Landolfi, De Angelis, Vecchioni, Giordano.

COSTA D'AMALFI: Manzi, Bocchetti (22' Serretiello), Giliberti, Orta, Matrone, Imperiale, Proto (84' Fortunato), Galano (50' Magno), Criscuolo (80' Esposito), Vaccaro (57' Milano), Ferrara. All. Proto. A disp. De Simone, Würth.

RETI: 11' Di Maio, 40' Castellano.

Esordio con sconfitta per i costieri di mister Proto. Al Viale dei Pini il Sant'Agnello batte 2 a 0 i biancazzurri, privi peró di calciatori del calibro di Würth (in panchina solo per presenza), Celentano, Apicella e Infante dopo una gara dai due volti e nella quale gli ospiti non sono riusciti ad incidere. Partono forte i padroni di casa, ed all'11esimo Di Maio approfitta di una corta respinta della difesa, e trovandosi una palla comoda a porta praticamente spalancata. I biancazzurri non riescono ad avere una reazione concreta, faticando forse più del dovuto sotto ad un sole che ha davvero dato filo da torcere ad entrambe le squadre. Al 40esimo arriva il raddoppio, ed ancora dopo uno svarione difensivo, e a trafiggere un incolpevole Manzi, questa volta, è Castellano. Nella ripresa le cose cambiano con l'ingresso di Magno, che da un pó più di ordine, ma il Sant'Agnello si chiude bene e cerca di gestire la gara con le ripartenze. Nel finale i biancazzurri trovano un calcio di rigore, conseguenza di un fallo su Ferrara: dagli undici metri il bomber costiero calcia troppo centrale, e Orazzo riesce a respingere. Il rigore è l'emblema di una gara davvero sfortunata per i ragazzi di mister Proto, che forse compromette il cammino in coppa. Mercoledì, infatti, al San Martino arriva il Vico Equense, per il 2º turno della Coppa Italia.