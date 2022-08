Eccellenza, prima giornata della Coppa Italia

Ultimo fine settimana di agosto, e per le compagini di Eccellenza iniziano le prime partite ufficiali con gli impegni della fase regionale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le squadre salernitane, sei sono quelle che scenderanno in campo per ben due derby. Domani, sabato 27 agosto, il Costa d’Amalfi farà visita al Sant’Agnello; il Castel San Giorgio ospiterà l’Ercolanese; e a Baronissi andrà in scena la sfida tra Salernum e Giffoni. Domenica 28 agosto l’Agropoli affronterà il Buccino.