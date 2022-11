Coppa Italia Eccellenza, oggi i quarti di finale

E' tempo di quarti di finale per la Coppa Italia di Eccellenza, con le gare di andata che saranno disputate quest'oggi. Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Maddalonese in campionato, il Savoia che in questi giorni ha avuto una certa ribalta nazionale per via della possibile acquisizione della società da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, giocherà al Comunale di Casola contro il Sant'Antonio Abate. All'Arcoleo di Acerra invece, l'Acerrana ospita il Pompei, mentre al Vallefuoco di Mugnano di Napoli la Polisportiva Lioni fa visita al Pomigliano. Chiude il programma di oggi, mercoledì 9 novembre, il derby tutto salernitano tra San Marzano ed Agropoli che sarà disputato allo stadio Squitieri di Sarno.