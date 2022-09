Coppa Italia, pokerissimo del San Marzano

Squadra in casa

Squadra in casa San Marzano

SAN MARZANO-CASTEL SAN GIORGIO 5-0

RETE: 28' Castagna, 41' e 55' Marotta, 71' Esposito, 73' Elefante.

Tutto facile per il San Marzano che accede agli ottavi di Coppa Italia d'Eccellenza dopo il pokerissimo rifilato al Castel San Giorgio. In rete Castagna, Marotta con una doppietta, Esposito ed Elefante. La classifica finale del girone del primo turno della manifestazione tricolore vede dunque il San Marzano in testa a 6 punti, mentre Castel San Giorgio ed Ercolanese chiudere a quota 1. Al turno successivo la compagine blaugrana affronterà la Scafatese.