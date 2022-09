Coppa Italia, cinquina della Scafatese

SCAFATESE-SALERNUM 5-1

SCAFATESE: Cappuccio, Iommazzo, Iovinella, Trezza (31' Russo), Manzo, Zatico, Canale (34' Senatore), Alvino (45' Salvatore), Tagliamonte, Evacuo (25' Galasso), Mascolo (45' Ferrentino). A disposizione: Botta, Russo, Masullo, Di Pasquale, Senatore, Salvatore, Ferrentino, Galasso, Costantino. All: Liquidato.

SALERNUM: Cibelli, Feo (18' Cifariello), Chiumiento, Di Lascio, Merito, Imparato, Memoli, Raviello (45' Cammarota), De Luca (78' Borsa), Bucciero (45' Limatola), Donadio. A disposizione: Orlandi, Cifariello, Califano, Borsa, Cammarota, Somma, Crapanzano, Ciuci, Limatola. All: Leone.

RETI: 1' rig. e 14' Evacuo, 18' Tagliamonte, 22' Mascolo, 25' Tagliamonte, 60' Limatola.

ARBITRO: D'Ambrosi Rosanna di Nocera Inferiore.

Implacabile in Coppa Italia, la Scafatese batte per 5-1 il Salernum Baronissi, dimentica il brutto risultato di domenica scorsa con l'Ercolanese, conquista la prima vittoria stagionale tra le mura amiche e accede agli ottavi, dove troverà subito il San Marzano. Liquidato ridisegna la sua Scafatese arretrando Alvino sulla linea dei centrocampisti e inserendo Tagliamonte a sinistra in attacco a completare il tridente con Mascolo e Evacuo, mentre indietro vivono la prima da titolari Zatico, Iovineella e il recordman di presenze Vincenzo Manzo. La gara inizia con 45 minuti di ritardo a causa di un infortunio occorso all'arbitro inizialmente designato, Michele Onorato della sezione di Nola, che viene sostituito da Rosanna D'Ambrosi di Nocera Inferiore, ma fin dallo start il match si colora completamente di giallobleu: alla prima azione, infatti, Mascolo scatta in posizione regolare e si invola verso la porta costringendo Merito al fallo da rigore che Evacuo trasforma per l'1-0 canarino. Il Salernum prova a rimettere in equilibrio il match con un'azione da manuale del calcio al 9', ma l'ex De Luca, da pochi passi, non riesce a centrare lo specchio di testa. Si tratta solo di un sussulto perché sul prato in sintetico del "Giovanni Vitiello" si abbatte la tempesta giallobleu, un quarto d'ora di fuoco con cui la Scafatese chiude ogni conto realizzando altre quattro reti: ci pensa ancora Evacuo al minuto 14, bravo a confezionare la sua doppietta personale al termine di una bella azione orchestrata e ricamata da Alvino e Canale, poi al 18' il centravanti numero 9 vede Cibelli rispondere al suo destro, ma sulla ribattuta arriva puntuale il tap-in di Tagliamonte che cala il tris. Al 22' scrive il suo nome sul tabellino anche Gianmarco Mascolo e lo fa in maniera magistrale, con un destro a giro calibrato che non lascia nessuno scampo a Cibelli e raccoglie gli applausi di tutti i presenti al "Vitiello", avversari compresi. Nemmeno 3 minuti e Tagliamonte di destro sigla il 5-0 con cui si va negli spogliatoi, un risultato che mette al tranquillo Liquidato che inizia subito la girandola delle sostituzioni e inserisce Galasso, Russo, Senatore, Salvatore e Ferrentino. La ripresa si apre con ritmi molto più blandi, i padroni di casa sfiorano la sesta rete con Zatico, che trova un miracoloso Cibelli pronto a rispondere sulla sua conclusione a botta sicura del minuto 51, ma sono gli ospiti a trovare invece la via del gol al 60', con Limatola freddo davanti a Cappuccio, bravo a finalizzare dopo il sapiente tocco di prima di De Luca. La gara, però, non ha più nulla di vero da raccontare e gli ultimi minuti diventano solo un trascinarsi al triplice fischio finale che restituisce alla Scafatese energie, certezze e, soprattutto, il passaggio ufficiale del turno. Negli ottavi i canarini dovranno fare i conti con il favoritissimo San Marzano, campioni in carica della manifestazione, con l'obiettivo di vendicare la sconfitta ai rigori della scorsa stagione. Prima, però, bisognerà rimettersi in moto in campionato, cominciando a pensare all'ostica trasferta di domenica sul campo dell'Audax Cervinara.