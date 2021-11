La rete di Carrafiello stende un coriaceo Buccino Volcei

COSTA D'AMALFI-BUCCINO VOLCEI 1-0 (pt 0-0)

COSTA D'AMALFI: Della Spada, Ferraiolo, Mancino, Cuomo, Parente, Proto, Celentano, Somma, Totaro, Infante, Stoia (63' Carrafiello). All. Proto.

BUCCINO VOLCEI: Karvelis, Galiano, Ietto, Ghione, Grande, Lammardo (74' Monaco), Corsaro, Sebbouh (64' Gibba), Senatore, Pelosi (64' Cozzolino), Troiano. All. Serrapica.

RETE: 74' Carrafiello.

Gara equilibrata quella tra Costa d'Amlfi e Buccino Volcei, decisa da un gran gol di Carrafiello nella ripresa. Gli ospiti sono subito vivaci prima con Troiano e poi con Pelosi. Nel mezzo della frazione le migliori occasioni per i padroni di casa, con Infante prima e Somma poi. Manca ad entrambe le squadre la precsione al tiro. Al 35’ il Buccino va in gol su un’azione da calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco. Nella ripresa il Costa d’Amalfi si riversa nella metà campo avversaria, collezionando nei primi 20' occasioni a ripetizione, con Stoia, Totato che colpisce la traversa e Infante. Ma i costieri si ritrovano di fronte un Karvelis in giornata di grazia, cosa evidente al 61'. Sebbouh stende Totato sulla linea di fondo, in area di rigore, e l’arbitro indica il dischetto. Sulla palla va Proto ma il portiere indovina l’angolo e blocca. Il Buccino fatica ad uscire, e l’unica volta che riesce a farlo viene colpito in contropiede. Totaro affonda sulla destra e lascia partire un pallone per Carrafiello che realizza colpendo in mezza rovesciata. La gara si accende, il Buccino si scuote e prova a riprendere il match, ma il Costa d’Amalfi si copre bene e continua a far male in ripartenza appena può. A 10' dalla fine i locali vorrebbero un altro calcio di rigore, ma devono stringere i denti nel finale di gara al cardiopalma che li premia così da portarsi i tre punti a casa.