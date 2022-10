Vittoria incredibile per il Costa d'Amalfi

COSTA D'AMALFI-SAN MARZANO 2-1

RETI: 52' Vaccaro, 57' Apicella, 86' Fernando.

COSTA D'AMALFI: Manzi, Orta, Pepe, Matrone, Proto, Imperiale, Criscuolo, Magno, Serretiello, Infante (84' Celentano), Vaccaro (54' Apicella). All. Proto. A disp. Cuomo, Giliberti, Russo, Milano, Esposito, Ferraiolo, Galano.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Riccio, Velotti (62' Fode), Frulio (76' Montoro), Simonetti (69' Tarascio), Nuvoli, Armeno, Elefante (55' Prisco), Marotta, Castagna. All. Fabiano. A disp. Ragone, Chiariello, Aiello, Iannone, Tranchino.

Che spettacolo il Costa d'Amalfi che batte la corazzata San Marzano grazie ad una gara attenta e concreta. Partono subito forte gli ospiti, cercando la pressione alta e l'estro di Marotta, ed al 24' Elefante scheggia il palo su buona rovesciata in area di rigore. Risponde il Costa d'Amalfi con una incursione di Infante dalla destra, ma la sua conclusione termina a lato. L'occasione più ghiotta peró capita a Riccio, quasi allo scadere del tempo, che dopo una mischia in area su calcio d'angolo si ritrova tra i piedi un pallone pulito che di prima intenzione scaglia verso la porta: pazzesca però è la respinta d'istinto di Manzi che evita letteralmente il vantaggio. La ripresa inizia con lo show targato Costa d'Amalfi: tra il 52' e il 57' gli uomini di Proto assestano un uno-due mortifero, che fa esplodere il San Martino di gioia. Prima ci pensa Vaccaro, al suo terzo gol consecutivo in campionato, che in campo aperto fa fuori un difensore e deposita in rete il pallone del vantaggio. Poi ci pensa Apicella, subentrato proprio a Vaccaro, a realizzare il raddoppio, che dalla sua posizione preferita prima salta un avversario e poi disegna una traiettoria perfetta che si insacca nell'angolino più lontano. Il San Marzano vacilla, ma prova una reazione d'orgoglio, cercando di sfruttare la fisicità di Prisco, subentrato ad Elefante, ma con scarsi risultati. I costieri sembrano ovunque e provano a fare ancora male in contropiede. All'80ì Prisco di testa scheggia il palo, ma qualche minuto più tardi è Fernando a trovare l'incornata giusta da calcio d'angolo e a dare speranza ai suoi. I minuti finali sono di sofferenza pura, con il San Marzano disperatamente in attacco, ma proprio allo scadere è ancora Manzi a negare la gioia del pari agli ospiti deviando una conclusione in mischia sulla traversa. Una vittoria incredibile, una vittoria importante per i biancazzurri che hanno dimostrato di essere squadra al cospetto di una big di questo campionato.