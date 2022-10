Il Costa d'Amalfi fa suo il derby costiero

COSTA D'AMALFI-SANT'AGNELLO 1-0

COSTA D'AMALFI: Manzi, Matrone, Orta, Pepe, Imperiale, Proto, Magno (67' Criscuolo), Ferraiolo, Serretiello (55' Amatruda), Infante, Apicella (74' Palmieri). All. Proto (a disp. Cuomo, Giliberti, Milano, Merolla, Galano, Celentano).

SANT'AGNELLO Troiano, Cesarano, Castellano (51' Cilento), Gargiulo A, Gargiulo M, Palomba, Ferraro (72' Blanchi), Coppola, Tarallo (58' Mentana), Caputo (58' Di Maio), Falanga (53' Vitiello). All. Donnarumma (a disp Orazzo, De Angelis, Colonna, Manzi).

Arbitro: Pecora di Agropoli.

Rete: 76' rig. Infante.

Il Costa d'Amlfi si regala la vittoria contro il Sant'Agnello, e riscatta la sconfitta con l'Agropoli. Si giocava una gara delicata al San Martino di Maiori, tra le due formazioni con l'età media più bassa del torneo, ed a spuntarla sono stati i ragazzi di mister Proto. Prima frazione equilibrata e vivace, con diverse occasioni da rete, da ambo le parti. Prima occasione dopo appena due minuti, Orta su angolo di Pepe, ma la palla viene respinta da Troiano. Replica subito il Sant'Agnello con Tarallo, ma Manzi respinge d'istinto. La gara diventa divertente, le due squadre che rispondono colpo su colpo. Infante al 21' calcia di sinistro dopo un'incursione in area, palla parata dal portiere. Dall'altra parte è Falanga a liberarsi, ma Manzi dice ancora di no. Dopo la mezz'ora Apicella va via in velocità ma la sua conclusione termina a lato. Nella ripresa cambia la partita, con i biancazzurri più padroni del campo e con Troiano autentico salvatore della patria. Strepitose due parate del numero 1 ospite, la prima su Infante, mentre la seconda, di puro istinto, su Apicella, a botta sicura. L'azione che decide la gara arriva al 75': Infante punta il suo diretto avversario, entra in area e viene atterrato, rigore. Dagli undici metri è lo stesso costiero a spiazzare il portiere e a far esplodere il San Martino. Il finale di gara non regala grosse emozioni, tranne qualche contropiede fallito degli uomini di mister Proto. Una vittoria importante, contro una diretta concorrente in classifica, che regala al Costa d'Amalfi il quarto successo nelle ultime cinque gare.