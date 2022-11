Un punto per Costa d'Amalfi e Solofra

COSTA D'AMALFI-SOLOFRA 1-1

COSTA D'AMALFI: Manzi, Orta, Pepe, Matrone, Criscuolo (65º Celentano), Imperiale, Magno, Galano, Infante, Amatruda (76º Serretiello), Apicella. All. Proto (a disp. Cuomo, Giliberti, Esposito F, Celentano, Milano, Palmieri, Esposito L, Serretiello).

SOLOFRA D'Amico, Di Filippo (80º Palumbo), Cuomo, Pappalardo (75º Robustelli), Catalano, De Stefano, Iuliano (78º De Maio), Sabatino, Di Giacomo, Rapolo (50º Cataldo), Somma. All. Fiume (a disp. Odore, Chiocchi, Guarino, De Maio, Palumbo, Robustelli, Trevisone, Cataldo, Pirolo).

RETI: 7' Infante, 37' (rig) Rapolo.

Finisce in parità la sfida del San Martino, tra Costa d'Amalfi e Solofra, un punto che accontenta entrambe le squadre, ma soprattutto i costieri, viste le numerose assenze. Gara subito vivace, giocata prettamente a centrocampo. Al 7' biancazzurri in vantaggio: angolo di Infante direttamente verso la porta, e a nulla vale il tentativo di deviazione di Di Giacomo, con la palla che si insacca alle spalle di D'Amico. La partita prende così ancora più vita, con il Solofra alla ricerca del pari ed i padroni di casa a cercar di far male in contropiede con Apicella e lo stesso Infante. Qualche minuto dopo la mezzora episodio dubbio in area costiera: Di Giacomo crossa dal fondo ed un difensore sembra respingere la palla tra petto e spalla, ma per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli 11 metri Rapolo porta il risultato in parità. Nella ripresa la gara diventa maschia, con tanti scontri di gioco e poco spettacolo. L'occasione migliore l'ottiene Apicella che, su calcio d'angolo di Infante anticipa tutti di testa ma D'Amico riesce a respingere e ad evitare la rete. Nel finale di gara nonostante qualche sporadico contropiede le squadre sembrano accontentarsi, in una gara che non ha visto prevalere nessuna delle due squadre e sancendo quindi un risultato giusto per entrambe.