Costa d'Amalfi all'ultimo respiro, Virtus Avellino ko

COSTA D'AMALFI-VIRTUS AVELLINO 1-0

COSTA D'AMALFI: Manzi, Proto, Orta, Giliberti, Matrone, Magno (45' Criscuolo), Ferraiolo, Galano (65' Serretiello), Ferrara (65' Vaccaro), Infante (65' Celentano, 90' Pepe), Apicella. All. Proto (a disp. Cuomo, Imperiale, Milano, Esposito).

VIRTUS AVELLINO: Volpe, Della Rossa, Genovese (84' Dello Ioio), Silano, Giobbe, Nicodemo, Abissinia (81' Maugeri), Alleruzzo, Cozzolino (9' Martucci), Cozzolino, Modano (90' Panico). All. Della Rocca (a disp. Parisi, Mocerino, Ronca, Dello Russo, Sforza).

RETE: 92' Vaccaro.

All'ultimo respiro, con il cuore, il Costa d'Amalfi batte la Virtus Avellino, in pieno recupero, dopo una partita dai due volti. Primo tempo apatico, privo di emozioni, con le due formazioni a giocare su ritmi veramente bassi. Davvero inesistenti le occasioni da rete, se si esclude una conclusione di Ferraiolo dai 30 metri, palla centrale e parata a terra da Volpe. Nella ripresa si vede tutta un'altra gara, con le due squadre vogliose di darsi vera battaglia. Meglio i costieri nelle prime fasi di gioco, con Infante che spreca un'ottima palla di Ferrara. Dall'altra parte gli ospiti provano a reagire con una conclusione di Cucciniello, ben neutralizzata da Manzi. Nella seconda parte viene fuori il Costa d'Amalfi, che prova a metterci cuore ed intensità. Ci provano ancora Ferraiolo dalla distanza ed Apicella da posizione defilata, poi a tempo scaduto è ancora Ferraiolo con una giocata saltando alcuni avversari, arriva al limite, uno due con Criscuolo e destro secco sul quale Volpe compie un vero miracolo. Sulla palla che si impenna verso l'alto si avventa Vaccaro che, come un falco, non si lascia scappare l'opportunità mettendo di testa il pallone alle spalle dell'estremo portiere avellinese e facendo esplodere il San Martino.