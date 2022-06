San Marzano-Angri, il derby infinito con in palio la serie D

Per uno scherzo del destino Angri e San Marzano saranno di nuovo faccia a faccia in questa lunga stagione. Dopo i quattro derby già disputati tra campionato e coppa, la finale dei playoff nazionali di Eccellenza regalerà altri due atti di questa sfida che pare davvero infinita. E non senza qualche strascico di polemica. L'ultimo in ordine di tempo l'utilizzo dello stadio Pasquale Novi di Angri, dove in questi giorni si sta allenando la formazione del San Marzano e non quella dell'Angri. Una situazione che ha spinto il presidente del club grigiorosso Armando Lanzione a scrivere una lettera indirizzata al sindaco Cosimo Ferraioli per segnalare tale problematica. Un derby sentito questo, con tifoserie calde che sono state più volte attenzionate nel corso dell'anno da prefettura e questura. E con ogni probabilità non sarà diverso domenica 12 giugno, quando si disputerà l'andata della finale promozione per la serie D che dovrebbe essere giocata in campo neutro anche se da calendario è l'Angri ad essere squadra di casa.

Ma riavvolgiamo il nastro dei quattro precedenti in stagione, ad iniziare dall'ultimo scontro diretto disputato il 20 marzo in occasione della 22esima giornata di campionato allo stadio Gobbato di Pomigliano d'Arco (proprio per la questione dell'ordine pubblico). Una partita che metteva in palio il primato del girone C con i blaugrana di mister Pirozzi costretti a vincere per compiere il sorpasso ai danni degli avversari. E invece, pur se non priva di ottime occasione da un lato e dall'altro, la partita è stata molto tesa e nervosa, con un palo colpito a testa ma anche con un'espulsione per parte. E alla fine lo 0-0 ha permesso ai doriani di conservare il minimo vantaggio in classifica consolidato poi nei turni successivi fino a vincere il girone. Successo che ha proiettato l'Angri al triangolare per la promozione diretta contro Palmese e Puteolana, ma traguardo sfuggito in entrambi i match disputati a causa della poca mira ai calci di rigore che ha fatto retrocedere la truppa di mister Turco ai playoff nazionali.

Il primo confronto tra le due compagini si è invece avuto il 13 ottobre in occasione dell'andata degli ottavi di coppa. In quella occasione sul sintetico dello stadio Novi si è imposto il San Marzano con il punteggio di 2-1, indirizzando il match già nel primo quarto d'ora con le marcature di Velotti prima e Infimo poi. Succede però tutto nel primo tempo, con Guillari che prima accorcia grazie ad un gol in rovesciata, e poi colpisce un'incredibile traversa che sarebbe potuta valere il pareggio. Nella ripresa i blaugrana rimangono in dieci per oltre mezz'ora, ma stringono i denti e causa gli errori sotto porta degli avversari portano a casa il risultato. Un risultato prezioso che grazie all'1-1 del match di ritorno (vantaggio di Del Sorbo per l'Angri dopo essere rimasti in dieci, pareggio di Meloni nel finale dopo che aveva sbagliato un rigore nel primo tempo) giocato sempre al campo sportivo di Angri quindici giorni dopo, ha permesso al San Marzano di continuare il proprio percorso sino ad alzare al cielo la Coppa Italia nella finale vinta in rimonta per 2-1 contro la Virtus Campania allo stadio Menti di Castellammare di Stabia.

Nel mezzo, la partita del girone d'andata in campionato disputato al comunale in terra battuta di San Marzano. Partita che già il 13 novembre si presentava come un big match del girone C. Incontro che però è stato quello più bloccato tra i quattro derby giocati, anche se c'è stato già nella prima mezz'ora il botta e risposta tra Meloni e Pagano che hanno fissato il risultato finale sull'1-1. Angri che è stato costretto anche a giocare per oltre un tempo in dieci per l'espulsione di Leone, ma padroni di casa incapaci di creare occasioni se non da palla inattiva, con un gol annullato per tocco di mano proprio sugli sviluppi di un corner. Il resoconto finale tra le due compagini parla dunque di un successo per i blaugrana e di tre pareggi. I primi si sono portati a casa la Coppa Italia venendo eliminati nella fase nazionale da Melfi e Barletta (quest'ultima vincitrice del trofeo) prima di battere ai playoff promozione Ischia, Agropoli, Savoia e Reggiomed in preciso ordine; i secondi si sono aggiudicati il girone C del campionato di Eccellenza, ma retrocessi ai playoff nazionali hanno avuto vita facile contro la Vultur.