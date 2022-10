Aggressione negli spogliatoi al termine del match

L'Agropoli ha denunciato pubblicamente di aver subito una vile aggressione al termine della partita contro l'Ercolanese all’interno degli spogliatoi dello stadio Solaro Ercolano. Dopo il triplice fischio alcuni facinorosi hanno fatto irruzione nello spogliatoio dove i tesserati cilentani si stavano cambiando. Alcuni tesserati hanno riportato contusioni. Sul posto sono dovute intervenire diverse pattuglie dei carabinieri, che insieme ai dirigenti di entrambe le società hanno riportato l’ordine e calmato la situazione. Tali episodi non hanno niente a che vedere con il calcio, mortificano intere città e soprattutto mortificano le proprietà che con tanti sacrifici cercano di regalare lo spettacolo più bello del mondo. L'Agropoli ci tiene a sottolineare la correttezza della dirigenza e della proprietà dell'Ercolanese il cui comportamento per tutta la partita è stato esemplare. Infine si spera che tali episodi non accadano più e che i responsabili siano perseguiti e puniti.