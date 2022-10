Faiano ripreso dal Castel San Giorgio

Finisce in pareggio 1-1 la sfida di Eccellenza tra il Faiano ed il Castel San Giorgio. Gli ospiti trovano il gol a 9 minuti dalla fine con Elefante, dopo che i biancoverdi erano passati in vantaggio con Ietto al 43'. Non basta per vincere alla formazione di mister Serrapica neppure un super Senatore che respinge un rigore agli avversari e risulta decisivo in altre diverse azioni. Tante comunque le occasioni sia nel primo che nel secondo tempo per il Faiano, che ha forse patito le fatiche della gara di coppa.