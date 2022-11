Faiano sconfitto a testa alta

Sconfitta casalinga per il Faiano, che esce dal campo a testa alta contro l'Ercolanese dopo una prestazione maiuscola contro una formazione importante, seconda in classifica. Nel complesso diverse occasioni per i biancoverdi e una traversa colpita da Ietto nella ripresa. A conti fatti, dopo il vantaggio ospite di Marzullo (32') e il pareggio di Erra (36'), il Faiano ha reclamato per un'espulsione per tocco di mano da ultimo uomo di un difensore ospite quando il risultato era di 1-1. Ancora di Marzullo al 69' la rete del definitivo 2-1.