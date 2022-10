Poker del Faiano di mister Serrapica

Una bella vittoria, netta, di gruppo e di gran carattere per il Faiano di mister Serrapica contro il Giffoni Sei Casali. Prestazione da incorniciare per i biancoverdi con una bella doppietta di Troiano (a segno al 7' e al 43') che permette di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa le reti di Consiglio in apertura di secondo tempo (46') e Pellegrino (77') chiudono i conti regalando tre punti importanti alla squadra di mister Serrapica.