Eccellenza, il Faiano annuncia mister Salvatore Nastri

Il Faiano ha la sua nuova guida tecnica dopo essersi separato da mister Ceresoli. Questo il comunicato stampa diramato dalla società faianese: “L'U.S. Faiano 1965 comunica di aver trovato l’accordo con l’allenatore Salvatore Nastri. Il tecnico ebolitano classe ‘59 annovera un curriculum di tutto rispetto, con esperienze tra Serie D ed Eccellenza e all’attivo tre campionati e una Coppa Italia Dilettanti vinta. Tra le esperienze del tecnico - recita il comunicato - figurano Poseidon, Campagna, Gelbison, Pomigliano, Ebolitana, Sant’Antonio Abate, Agropoli e Valdiano. Ultima panchina quella della Scafatese 1922 nella stagione 2019/2020. Insieme al mister Nastri entrano a far parte dello staff biancoverde anche Angelo Zottoli, in qualità di allenatore in seconda e Michele Cuozzo in qualità di preparatore atletico. Confermati invece Giacomo Pellegrino nel ruolo di preparatore dei portieri e - conclude la nota stampa - Orlando Giraulo come massofisioterapista. Diamo il benvenuto al mister e al suo staff”.