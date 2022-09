Partita vibrante tra Faiano e Montemiletto

Gara vibrante e apertissima quella che ha visto protagoniste il Faiano ed il Montemiletto. I salernitani hanno chiuso avanti di due reti i primi 45' di gioco. A segno già nel primo quarto d'ora i biancoverdi, con Cisse al 12' su assist di Troiano da corner, e Sebbouh al 15' con un gran gol da fuori area con sinistro a giro su appoggio di Pellegrino. Nella ripresa c'è stata la giusta reazione degli irpini che hanno cercato in più d'una occasione di riaprire la contesa. Al 65' Starita trova la rete che accorcia le distanze. Replica per il Faiano Troiano che al 78' fissa il punteggio sul 3-1. Il Montemiletto va ancora a segno con Moschini all'83' rendendo piuttosto tirato il finale di partita. Non cambia però il risultato e così è il Faiano a portare a casa i tre punti grazie ad una vittoria sofferta ma fondamentale che proietta i biancoverdi a quota 10 in classifica.