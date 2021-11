FAIANO-SALERNUM 1-1

FAIANO: Senatore, Ruggiero P., Consiglio, Pepe, Girardi, Battimelli, Mazzotta (36’st Mazza), Irpino (39’st Russomando), Cibele (40’pt Cacciottolo), Ascione, De Maio. All. Nastri.

SALERNUM BARONISSI: Tesoniero, De Simone, De Gregorio, Fall (4’st Bucciero), Lonigro, Raviello (12’st Grinbam), Izzo, Romano, Marrocco (22’st Sene), Santonicola (37’st Matarese), Nije (29’st Reuvers). All. Calabrese.

ARBITRO: Massaro di Torre del Greco.

RETI: 27’ De Simone, 18’st Cacciottolo.

Pioggia sull’impianto comunale di Bellizzi dove si sono affrontate Faiano e Salernum per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Primo sussulto al 27’ col gol degli ospiti. Calcio d’angolo di Santonicola dalla destra, di testa spunta al centro De Simone che supera Senatore. Al 32’ brutto infortunio per Cibele, costretto ad abbandonare il campo in ambulanza. Al suo posto entra Cacciottolo. Anche a causa di questo epidosio finisce dopo 10' di recupero il primo tempo. Una prima frazione scialba, in cui si è visto poco gioco, con tanti falli e i cartellini distribuiti dall'arbitro. Nella ripresa il Faiano entra meglio in campo, la squadra di Nastri sembra decisa a ribaltare il risultato. Il primo a provarci è De Maio al 3', con un tiro da fuori che colpisce la traversa. Al 18’ Cacciottolo sfrutta al meglio una palla in area ospite e capitalizza, mettendo in rete il pareggio per i biancoverdi. Al 23’ Cacciottolo ancora pericoloso con un diagonale deviato in corner. Al 29’ Ascione prova il gol di giornata con un lob dal limite dell’area, la palla scende ma non abbastanza da entrare in rete, sfiorando di poco la traversa. A nulla vale il forcing nel finale dei biancoverdi per provare a vincere la gara. Faiano e Salernum si dividono la posta in palio. Un punto che spinge su la squadra di Nastri verso il centro della classifica, mentre gli ospiti si tengono aggrappati al treno play-out.