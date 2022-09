Eccellenza, il Faiano vince e convince

Continua a correre forte il Faiano di mister Serrapica che batte 2-0 anche il Sant'Agnello. Una rete e tantissime occasioni per i biancoverdi già nel primo tempo. La partita la sblocca Troiano con un'azione solitaria che fa esplodere il Provenza, ma quante opportunità per raddoppiare. La partita la chiude Irpino che trova il gol del 2-0 in pieno recupero. Seconda vittoria consecutiva conquistata dalla squadra di mister Serrapica in campionato, che centra un risultato all'inglese sugli ospiti del Sant'Agnello che proietta così il Faiano a punteggio pieno in classifica.