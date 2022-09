Tris del Giffoni che castiga il Buccino

GIFFONI-BUCCINO 3-1

Giffoni Sei Casali: Pellecchia, Di Giacomo (33’st Ferrara), Mejri, Arzeo, Itri (10’st Cardillo), Avallone (13’st Guerrera), Fortunato, Liguori, Kavin (30’st Galluccio), Senatore, Arcaro (15’st De Santis). A disp: Minetti, Romano, Acanfora, Gubitosi. Allenatore: Messina.

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni, Murano, Ambrosino (33’st Paparello), Dellacasa, Sambataro, Senatore, Lammardo (33’st Pamuk), Marrocco, Marciano (40’st Afri), Castaldo (12’st Sansone). A disp: Santangelo, Mammoliti, Carucci, Martinelli, Amengual. Allenatore: De Pascale.

Arbitro: Roberto Aratri di Bari.

Marcatori: 16’pt e 33’pt Kavin Giorgio; 45’pt Arzeo; 38'st Pamuk.

Prima in casa in Eccellenza per il Giffoni Sei Casali davanti a circa 150 tifosi. I grifoni arrivano all’appuntamento con il Buccino senza Merola e Odierna infortunati. Mister Messina si affida al 3-5-1-1 con Senatore alle spalle di Kavin Giorgio. Sulla corsia di sinistra esordio anche per il nuovo acquisto Enis Mejri, ex Angri e Scafatese. Il Sei Casali parte subito con il piede pigiato sull’acceleratore: Senatore al 6’ e al 7’ sfiora il gol da buona posizione ma in entrambe le occasioni la palla termina alta. Al 16’ ecco la rete del vantaggio firmata da Kavin Giorgio: lancio di Avallone per il numero 9 dei grifoni che prende il tempo all’avversario e trafigge Volzone. Il Giffoni, galvanizzato dal vantaggio, ci riprova al 20’ con un traversone di Avallone dove Senatore non ci arriva per questioni di centimetri guadagnando solo un angolo. Il Buccino si fa vedere al 25’ con un tiro alto del capitano Senatore e un sinistro velenoso di Marciano che dal vertice dell’area di rigore sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Pellecchia. Sono le uniche note del Buccino che poi subisce la manovra fluida del Sei Casali: al 29’ altra occasione per i grifoni con Kavin che spara alto da buona posizione dopo la ribattuta di Senatore. Dellacasa in scivolata rimpalla il destro di Fortunato in piena area di rigore. La pressione del Giffoni si materializza al 33’ con una splendida palla filtrante di Arcaro che lancia sul filo del fuorigioco Kavin Giorgio implacabile sotto porta. Doppietta per l’attaccante giallorosso dopo la rete in Coppa Italia contro la Scafatese. Prima dell’intervallo arriva anche il tris con Arzeo sigla il 3-0 su angolo calciato magistralmente da Liguori. Nella ripresa il Sei Casali amministra il risultato. Il Buccino tenta di spaventare Pellecchia con un tiro di Marrocco che termina fuori e Donnantuoni sul quale Di Giacomo salva a pochi metri dalla linea. Dellacasa dopo 3’ calcia a lato. Poi girandola di cambi: Cardillo rileva Itri che deve lasciare il campo per un colpo al volto dopo la zuccata sventata da Volzone al 10’ su angolo di Fortunato, tra i migliori in mezzo al campo. Altra occasione per Kavin (sostituito alla mezz’ora da Galluccio) che sfiora la tripletta personale a metà ripresa, ancora Volzone devia in angolo e salva i suoi. Da segnalare la prestazione “cuore e anima” di Francesco Pio Senatore in attacco. Il Buccino si getta in avanti alla ricerca del gol della bandiera e il Sei Casali, di conseguenza, approfitta degli spazi liberi per colpire in contropiede. Nel finale, i padroni di casa risentono della stanchezza e Pamuk, appena entrato, sigla il gol del 3-1 per il Buccino dopo decisione dubbia del direttore di gara. Sempre Pamuk al 42’ colpisce la traversa. Il Giffoni Sei Casali conquista i primi tre punti della stagione e bagna la prima in Eccellenza con la vittoria.