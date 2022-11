Il Giffoni Sei Casali alza bandiera bianca

Giffoni Sei Casali-Ercolanese 0-2

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Mejri (35’st Cardillo), De Santis (20’st Ferrara), Arzeo, Itri, Avallone, Odierna, Guerrera, Merola (35’st Senatore), Salvato, Giorgio. A disp: Pellecchia, Romano, Di Giacomo, Liguori, Galluccio, Arcaro. Allenatore: Messina.

Ercolanese: Cafariello (1’st Ferro), Balzano, Esposito (1’st Capece), Fiele, De Giorgi, Menna, Chiavazzo (1’st Sperandeo), Marigliano, Trimarco (1’st Marzullo), Di Gennaro (24’st Avolio), Infimo. A disp: Di Zazzo, Balido, Marrazzo, Di Maio. Allenatore: Di Pasquale.

Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona.

Marcatori: 28’ st rig. e 38’ st Infimo.

Una doppietta di Infimo regala il successo all’Ercolanese sul sintetico del Giannattasio: per il Giffoni Sei Casali un’altra pesante sconfitta in campionato che segue quella di sabato allo scadere a Maiori contro il Costa d’Amalfi. Notte fonda per i grifoni che finiscono in zona playout. Mister Messina conferma il 4-2-3-1 schierando dal primo minuto Mejri sulla destra, a centrocampo ritorna Avallone al fianco di Guerrera nel ruolo di play. Il Giffoni Sei Casali, come ormai sua consuetudine, inizia bene la gara sfiorando al minuto 8 il gol con Odierna che impegna Cafariello alla parata in angolo. I grifoni attaccano con Merola e Salvato, il migliore in campo ed ultimo dei suoi a mollare, rendendosi pericolosi. Al 15’, in uno scontro areo tra Merola e il portiere ospite, il numero uno dell’Ercolanese rimane a terra rendendo necessario l’intervento in campo di un’autombulanza. Il gioco resta fermo per quasi 8 minuti prima di riprendere: solo uno spavento per il giovane portiere ospite che sarà sostituito tra i pali da Capece. La prima frazione è equilibrata, il Sei Casali sembra sfruttare meglio la profondità. Al 36’ Odierna su calcio di punizione chiama alla parata in angolo di nuovo Capece. Sul versante opposto, l’Ercolanese colpisce il palo con una sassata velenosa di Menna poi Trimarco sulla respinta manda alto sopra la traversa. E’ l’azione più pericolosa del primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Sei Casali ha un’altra azione chiara da gol al 7’ con Merola che trova un attento Capece che salva la sua squadra. L’Ercolanese cresce alla distanza e si avvicina più volte al gol con Sperandeo e Marzullo, entrato al posto di Trimarco. Infimo da buona posizione spreca sotto porta al 20’ ma poco dopo si riscatta su calcio di rigore spiazzando Mastrangelo dagli undici metri. Al minuto 38 arriva il raddoppio dei napoletani che approfittano della difesa di casa messa male in uscita, sempre Infimo sul filo del fuorigioco appoggia in rete la palla del 2-0. Gli ingressi di Senatore e Ferrara nei minuti finali creano solo qualche confusionaria azione offensiva, in entrambe le occasioni la palla termina fuori. A tempo quasi scaduto Salvato punta l’area e lascia partire un sinistro che si stampa all’incrocio dei pali. E’ l’ultima azione dell’incontro. Ora i grifoni sono chiamati ad una prova d’orgoglio domenica contro l’Audax Cervinara.