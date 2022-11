Giffoni Sei Casali travolgente, Lioni ko

Giffoni Sei Casali-Pol. Lioni 3-0

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Mejri, Arcaro (32’st Cardillo), Arzeo, Itri, Avallone (38’st Fortunato), Odierna, Guerrera (23’st Liguori), Giorgio, Salvato (32’st Ferrara), Senatore (42’st Tortorella). A disp: Pellecchia, La Rocca, Di Giacomo, Merola. Allenatore: Criscuolo.

Pol. Lioni: D’Aquino, Acka, Luongo, Asante, Campagnuolo, Autiero, Ciociola (24’st Rizzo), Visciano (25’st Granata), Greco, Ascione, Amarante. A disp: Cuomo, Petrozzino, Fontana, Zinno. Allenatore: Marasco.

Arbitro: Alessandro Pepe di Nocera Inferiore.

Marcatori: 15’pt Arzeo, 10’st Giorgio, 20’st Arcaro.

Il Giffoni Sei Casali conferma il momento positivo conquistando il terzo successo di fila dell’era Criscuolo. I grifoni battono 3-0 il Lioni e si rilanciano in classifica al termine di una partita ben giocata e ordinata, mai messa in discussione. Sotto una pioggia battente e un vento gelido Avallone e compagni dominano la gara fin dalle prime battute. Al 15’ il Sei Casali trova il vantaggio su calcio di punizione: Guerrera mette al centro per Arzeo che sul secondo palo insacca in rete. La risposta del Lioni è tutta nelle conclusioni di Greco e Amarante sulle quali Mastrangelo è sicuro negli interventi. I grifoni si rendono pericolosi ancora su situazioni di palle inattive, Arzeo sfiora la doppietta di nuovo di testa e poi Salvato manca l’appuntamento con il gol in azione di contropiede, D’Aquino in uscita salva in angolo. Nella ripresa è predominio del Giffoni: al 10’ Arcaro recupera palla a centrocampo e scarica la palla sulla destra per Salvato che serve al centro Giorgio che fissa il punteggio sul 2-0. Ancora Arcaro, prima della sostituzione trova il primo gol in Eccellenza sull’ottimo assist di Senatore, autore di una partita di sacrificio e abnegazione. Azione spettacolare dei grifoni che chiudono il match senza sbavature. Risultato finale che poteva essere ancora più rotondo con le azioni di Salvato, Giorgio e Ferrara. Vittoria meritata per il Giffoni Sei Casali.