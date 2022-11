Successo scacciacrisi per il Sei Casali

Giffoni Sei Casali-Salernum Baronissi 1-0

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Mejri, De Santis, Arzeo, Itri, Avallone, Odierna (32’st Arcaro), Guerrera (32’st Liguori), Giorgio, Salvato, Senatore (42’st Di Giacomo). A disp: Pellecchia, Di Giacomo, Romano, Ferrara, Galluccio, Tortorella. Allenatore: Criscuolo.

Salernum Baronissi: Orlandi, De Simone (35’st Donadio), Cifariello, Di Lascio (15’st Macario), Grinbaum, Imparato, De Maio, Vignes, Brogna, Limatola (15’st Somma), Chiumiento (1’st Raviello). A disp: Esposito, Saadaoui, Memoli, De Luca. Allenatore: Leone.

Arbitro: Cristiana Laraspata della sezione di Bari.

Marcatori: 24’pt Giorgio (G).

Una vittoria di misura ma meritata: il Giffoni Sei Casali supera 1 a 0 il Salernum Baronissi e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Buona la prima in panchina per mister Vincenzo Criscuolo subentrato in settimana per rilanciare le ambizioni della squadra. Mister Vincenzo Criscuolo si affida al 4-3-3, Salvato e Senatore gli esterni con Giorgio prima punta. In difesa Mejri prende il posto dello squalificato Cardillo. La cronaca. Pronti via e il Giffoni Sei Casali ha subito un’occasione con Odierna che calcia fuori. Al 16’ Mejri crossa dalla destra, la palla viene deviata da un avversario sul palo esterno. Sempre sull’asse Mejri-Salvato nasce la rete del vantaggio: cross di Odierna in progressione offensiva, la palla attraversa tutta l’area di rigore dove Avallone prima e Giorgio poi la toccano fino a spingerla in rete. Sesto gol in campionato per Giorgio e risultato che si sblocca al 24’. Molto confusa la manovra degli ospiti che giocano di rimessa con lanci lunghi per gli esterni. De Maio e Limatola calciano alto sopra la traversa senza mettere in apprensione Mastrangelo. Il Sei Casali invece costruisce una ghiotta occasione al 39’, questa volta dalla sinistra, con De Santis che lascia partire un cross per Giorgio che impatta di testa ma la sfera finisce di poco a lato. In mezzo quattro conclusioni da fuori area con Odierna e Guerrera su calcio di punizione ma la mira è imprecisa. All’intervallo i grifoni conducono 1 a 0. Nella ripresa il Giffoni gioca una partita di sofferenza riuscendo a tenere bene il campo nonostante il ritorno degli avversari nei minuti finali. Salvato e Senatore hanno due buone occasioni sotto porta per raddoppiare al 3’. Su un angolo di Guerrera, Arzeo colpisce di testa alto. Al 21’ il Sei Casali spreca la palla del 2 a 0 ancora con Salvato lanciato in contropiede da Giorgio. Un minuto dopo Odierna segue il compagno di squadra non centrando la porta. Nel finale l’ex De Maio su punizione impegna Mastrangelo alla parata centrale. Sotto una leggera pioggia Avallone e compagni portano a casa il risultato.