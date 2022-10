Poker di sconfitte per il Giffoni Sei Casali

Giffoni Sei Casali-Montemiletto 0-2

Giffoni Sei Casali: Pellecchia, Arcaro (8’st De Santis), Cardillo (16’st Senatore), Arzeo, Di Giacomo (8’st itri), Fortunato (1’st Avallone), Mejri, Liguori (22’st Guerrera), Merola, Odierna, Giorgio. A disp: Marciano, Galluccio, Romano, Ferrara. Allenatore: Pisacreta.

Montemiletto: Calabrese, Starita Ern. (45’st Cardin), Ceparano (43’st Crispini), Starita Ciro, Lattarulo, Iannuzzi, Pugliese (31’st Nardone Mich.), Da Silva, Moschini (40’st Nardone Gius.), Ireba (20’st Penna), Di Donato. A disp: Iarrobino, Russo, Carrino, Bevilacqua. Allenatore: Sgambati.

Arbitro: Felice Russo di Torre Annunziata.

Marcatori: 32’ pt Di Donato, 26’ st Ireba.

Appena tre tiri nello specchio della porta nella prima frazione di gioco. Il Sei Casali dura solo mezz’ora poi si concede ad un ordinato Montemiletto che ha meritato il successo esterno. Giffoni Sei Casali in campo con il solito 3-5-2: in avanti la coppia d’attacco Merola-Giorgio, quest’ultimo al rientro dalla squalifica. Tra i pali Pellecchia dal primo minuto al posto dello squalificato Mastrangelo. Terzetto difensivo composto da Arzeo, Di Giacomo e Cardillo ai lati. Odierna di nuovo disponibile dopo l’infortunio. Il Giffoni parte in avanti e costruisce al 5’ una buona occasione: prima Merola, poi Arcaro non inquadrano lo specchio della porta. Il Montemiletto predilige il gioco stretto cercando gli esterni Ireba e Pugliese. Al 18’ in ripartenza, i grifoni sfiorano il vantaggio con Arcaro servito da Merola, Calabrese para e sulla respinta Fortunato di testa alza troppo la mira. Sempre Sei Casali nella metà campo avversaria con due calci di punizione velenosi dove Arzeo per ben due volte colpisce di testa in maniera imprecisa. Al 32’ gli ospiti sbloccano il risultato con un traversone dalla sinistra di Da Silva per il tap-in vincente sul secondo palo di Di Donato. La partita si scalda con alcune scorrettezze reciproche. Prima dell’intervallo Pugliese calcia alto per il Montemiletto, dall’altro lato Merola guadagna un calcio di punizione che non sortisce effetti dopo una bella palla lunga nello spazio.

Nella ripresa mister Messina prova a dare forze fresche alla squadra ma è il Montemiletto ad avere il controllo di un match dove il Sei Casali non arriva mai alla conclusione. Pellecchia in due occasioni salva il risultato al 13’ e al 25’ rispettivamente su Di Donato e Starita. Gli ingressi di Guerrera e Avallone a centrocampo non cambiano l’equilibrio della partita, il Sei Casali si affida ai lanci lunghi dalle retrovie che non spaventano l’attenta retroguardia ospite e un Calabrese mai operoso. Al 26’ su calcio di punizione Ireba centra l’angolino basso e sigla il 2-0. Doccia fredda per il Giffoni che non reagisce. Finisce così una partita dalle poche emozioni. Il Montemiletto senza troppa fatica espugna il Giannattasio e infligge la quarta sconfitta consecutiva ai picentini che finiscono in zona playout.