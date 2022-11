Troppo Agropoli per il Lioni

LIONI-AGROPOLI 1-3

LIONI: D’Aquino, Acka, Luongo, Asante (77′ Granata), Campagnuolo, Autiero, Rizzo (82′ Marasco), Greco (82′ Cacciottolo) , Zinno, Ascione, Amarante (68′ Visciano). All. Caruso.

AGROPOLI: Paparella, Padovano, Maiese D., Lopetrone (88′ Vuolo), Follera, Pastore, Arevalo (82′ Rekik), Mincione, Margiotta (86′ Guillari), Santonicola, Maiese M. All. Turco.

ARBITRO: De Angelis di Nocera Inferiore.

RETI: 5′ Arevalo (A), 53′ Greco (L), 62′ Margiotta rig. (A), 87′ Maiese (A).

Serviva una vittoria per riscattare il passo falso contro il Vico Equense e vittoria è stata per l’Agropoli di mister Carmine Turco. Tre a uno il punteggio finale in favore dei delfini impegnati in trasferta a Lioni. Partono subito bene gli ospiti che al quarto minuto trovano il gol del solito Arevalo che in progressione supera mezza difesa locale e poi spedisce alle spalle di D’Aquino. I padroni di casa provano a rispondere al 17' con il tiro deviato di Ascione che termina debole tra le braccia di Paparella. Passano 10' e il tentativo più importante è per Asante che trova anche lui la deviazione del portiere dei delfini. Un minuto prima della mezz’ora Arevalo viene steso al limite dell’area di rigore, sul pallone Lopetrone disegna una parabola velenosa messa in angolo da D’Aquino con la complicità della traversa. Nella prima frazione non si vedono altre azioni di rilievo. La ripresa parte, come i primi 45', con un gol in avvio. A siglarlo questa volta è il Lioni con Greco che mette dentro da due passi dopo il cross basso di Zinno. I ragazzi di mister Turco però rispondono da grande squadra al gol subito e non accusano il contraccolpo psicologico riversandosi in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio che arriva esattamente un minuto dopo l’ora di gioco. Calcio di rigore per fallo su Arevalo e capitan Margiotta dal dischetto mette a segno il suo sesto centro in campionato. Sul finale anche il gol di Mattia Maiese dopo una grande azione personale di Guillari che fissa il punteggio sul definitivo uno a tre.