Il Montemiletto castiga il Costa d'Amalfi

È stata una gara abbastanza equilibrata, quella del Fina di Montemiletto, dove i locali ed il Costa d'Amalfi hanno dato vita ad un match piacevole col finale thriller. Nella prima frazione un buon Costa d'Amalfi, attento e abile nel palleggio, cerca sempre di tenere il pallino del gioco. Intorno al quarto d'ora episodio dubbio in area di rigore gialloverde: punizione dal limite di Pepe ed un difensore, in barriera, sembra respingere la palla con una mano, ma l'arbitro lascia proseguire. Costieri che provano a tenere i padroni di casa nella loro metà campo, senza peró riuscire ad incidere in zona gol. Nella ripresa le cose non cambiano, con i costieri a provare a fare la partita ed i padroni di casa a cercare di rendersi pericolosi in ripartenza. La prima occasione gialloverde arriva all'ora di gioco con il Montemiletto che non sfrutta una leggerezza della retroguardia ospite. I due allenatori provano a cambiare la gara inserendo forze fresche, ma le due squadre sembrano non voler rischiare più di tanto, ed accontentarsi del risultato. Al 90' Pugliese si trova la palla del vantaggio, sfruttando un'ingenuità ospite, e siglando di fatto la rete che decide la gara.