Eccellenza, Angri ai playoff nazionali contro il Vultur: parla mister Turco

“È un format discutibile quello di quest'anno”. Parole e musica di mister Carmine Turco, che già in tempi non sospetti aveva denunciato il regolamento del campionato di Eccellenza, che vede il suo Angri dopo aver vinto meritatamente il girone C ancora lottare per la promozione in serie D. “È impensabile che per una squadra che vince un girone così difficile (quello C per l’appunto, ndr) possa non bastare per salire di categoria”. L'Angri ha purtroppo perso il triangolare promozione contro Palmese e Puteolana, in entrambi i match ai calci di rigore. Questo costringe i grigiorossi a sudarsi la serie D attraverso i playoff nazionali, che non sono una passeggiata. Primo ostacolo in trasferta, domenica prossima, il Vultur, squadra potentina che venderà cara la pelle sul terreno amico.